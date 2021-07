ESCLUSIVA | Claudia Palombi: “Mi mancherà tutto della Lazio. Morace sa cosa significa vincere, Sarri tra i migliori in Europa”. E su Immobile e Di Canio…

“Ero solo una bambina quando papà mi portava allo stadio a vedere la Lazio, per me era emozione allo stato puro, guardavo loro e sognavo già in grande”. Inizia così il post di saluto alla Lazio di Claudia Palombi: un mix di emozioni anche contrastanti tra loro, dal dispiacere, alla delusione, passando per il suo amore incondizionato verso i colori biancocelesti. “Portate in alto ‘sta Lazio, vi lascio questo compito. È stato un onore”, conclude “Palombina” il suo messaggio a cuore aperto verso la maglia che prima tifava e successivamente indossava. In occasione del suo arrivederci alla prima squadra della Capitale, l’attaccante è intervenuta in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it per parlare della sua storia, delle sue ambizioni e di ciò che il futuro ha in serbo per lei.

Dalle tue parole di ieri si evince tutto il rammarico di essere arrivata ai saluti con la Lazio. Oggi qual è il tuo stato d’animo?

“Devo ammettere che non ho realizzato, probabilmente lo farò tra un po’ di tempo. Sono dispiaciuta chiaramente, sapete tutti cos’è per me la Lazio. Ho un legame con questi colori difficile da spiegare, però tutto questo fa parte della nostra professione; come in un comune lavoro, capita di avere idee diverse dal capo ed è quindi giusto che le strade si separino. Una delle due parti deve cedere e, a malincuore, l’ho fatto io”.

Il tuo passato in giallorosso è stato sicuramente importante e vincente. Sei partita con la fascia da capitano in Primavera, fino alle reti decisive in Coppa Italia. Quando però sei arrivata alla Lazio, hai realizzato il sogno che avevi da bambina…

“La Lazio per me è e resterà sempre la Lazio. Il passato si fa sentire, sono legata al mondo Res, mi hanno cresciuta e grazie a loro sono arrivata dove mi trovo oggi. Non nego che in futuro potrei tornarci. Ora valuterò bene, vediamo cosa riserverà il futuro”.

Il cammino dello scorso anno, fino alla promozione in A, come lo descriveresti in poche parole?

“Direi che siamo cadute e ci siamo rialzate: non è stato un anno facile, abbiamo iniziato malissimo e poi siamo risalite grazie alla forza del gruppo. È stato difficile ma quando ti unisci con le tue compagne, ti guardi in faccia e punti l’obiettivo, puoi solo fare bene. Dopo la delusione dell’anno precedente dovevamo farcela a tutti i costi e così è stato. Auguro a tutta la squadra fortuna e successi, ho già detto tutto a loro, mi fido di quello che potranno ancora fare”.

Che gruppo è quello della Lazio Women? E come è stato l’inserimento della coach Morace?

“E’ stata una scossa il suo arrivo. Venivamo da un allenatore totalmente diverso, la sua professionalità ci ha dato una marcia in più. Ha fatto crescere le giovani, me compresa, e per il lavoro svolto la ringrazio. A livello di gruppo, sa gestire e sa bene cosa significhi vincere: ci ha trasmesso carisma. Oltre al livello tecnico, ci ha dato molto a livello di appartenenza e questo si vedeva poi in campo la domenica”.

Ad oggi, cosa c’è nel futuro di Claudia Palombi?

“Non so con certezza con quale squadra, ma so che voglio ripartire e rimettermi in discussione. A costo di non giocare ad alti livelli. Anche in passato ho avuto alti e bassi ed anche brutti infortuni, ma mettermi in gioco non mi spaventa”.

Cosa ti mancherà di più dell’ambiente laziale?

“Della Lazio mi mancherà tutto. Compagne, staff, ambiente e tutti coloro che lavoravano a Formello”.

Speri di tornare in biancoceleste?

“Sarebbe l’ideale. Ora però si è chiuso un ciclo, sono stati anni belli e devo guardare avanti”.

Da tifosa e da attaccante, come vedi Sarri sulla panchina della Lazio? Il suo modulo potrà sposarsi bene con gli interpreti laziali?

“L’addio di Inzaghi è stato un fulmine a ciel sereno: lo conosciamo da anni, ha allenato anche mio fratello. Eravamo abituati alla sua presenza, al suo modo di fare e allenare; quando ho saputo di mister Sarri ho pensato che sia stato un buon passaggio di testimone: per me è uno dei migliori in Europa. Sto vedendo come lavora, il 4-3-3- è un bel modulo: se lo fai bene ti porta tanti gol. E’ un gioco propenso all’attacco. I vari Immobile e Correa, in base anche a chi rimarrà, si troveranno a loro agio e faranno uscire le loro caratteristiche: sono fiduciosa, non vedo l’ora che cominci il campionato per vederli all’opera”.

Qual è il calciatore laziale a cui ti ispiri?

“Di oggi dico Immobile, che rispecchia anche il mio modo di correre, la tecnica ed il carisma. Da piccolina il mio idolo era, e lo è ancora, Paolo Di Canio. Lo adoro da quando ho scoperto il calcio: l’ho incontrato quando avevo 4 anni e poi l’ho rivisto. Ho avuto modo di dirglielo di persona, ne è rimasto sorpreso”.

Sappiamo bene che la tua è una famiglia di laziali: Simone ha fatto bene a Pisa e ci sono più squadre su di lui. Come continuerà il suo percorso?

“E’ in una situazione simile alla mia: è in attesa e sta valutando delle proposte. L’esperienza a Pisa è stata sì bella ed entusiasmante, sicuramente anche importante dal punto di vista della crescita, ma non è stata brillante come le parentesi precedenti. Sarà un anno di ripartenza anche per lui. Si sta prendendo del tempo, intanto si allena regolarmente a Formello. Gli auguro il meglio, ha un altro anno di contratto con la Lazio: vediamo cosa riserverà il futuro per lui”.

