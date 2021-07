Hysaj, l’ambasciatrice albanese: “Rifiutiamo e condanniamo i richiami razzisti e la discriminazione”

Anila Bitri Lani, ambasciatrice d’Albania in Italia, ha commetanto lo spiacevole episodio che ha visto protagonista il nuovo terzino della Lazio Elseid Hysaj. Dopo lo striscione offensivo esposto dalla Curva Nord a seguito della sua intonazione di “Bella ciao” come rito di iniziazione ad Auronzo, in molti hanno mostrato il proprio sostegno a Elseid. Con una nota inviata all’Adnkronos, l’ambasciatrice albanese ha espresso la propria vicinanza al giocatore condannando richiami razzisti e discriminazione nei suoi confronti.

Queste le parole di Anila Bitri Lani:

“L’Ambasciata della Repubblica d’Albania si riserva la facoltà di non commentare i temi di dibattito interno. Inoltre il dibattito non si connette con la nazionalità del signor Hysaj. Si sottolinea che si rispetta la libertà d’espressione, cosi come rifiutiamo e condanniamo l’hate speech, i richiami razzisti e la discriminazione, che vanno contro le norme e gli standard della democrazia“

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: