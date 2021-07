Il Messaggero | Lazio Women, la Morace riparte dalla A con sette nuovi acquisti

Il lavoro di Carolina Morace continuerà anche la prossima stagione in casa Lazio: l’allenatrice, che ha messo la firma sulla prima storica promozione in Serie A delle biancocelesti, nei giorni scorsi ha trovato un accordo pluriennale con il presidente Lotito. Si va avanti per continuare quel progetto cominciato a inizio anno e che ha portato alla vittoria del campionato di B dopo una cavalcata incredibile che ha permesso il salto di categoria con due giornate d’anticipo. Le ragazze hanno cominciato a sudare da due giorni, dopo le visite mediche di rito sostenute a inizio settimana. Le biancocelesti sono in ritiro al Mancini Park Hotel, poi dal 28 luglio cominceranno ad allenarsi a Formello. È ovviamente iniziata anche la campagna acquisti, con ben sette colpi piazzati nello spazio di pochi giorni. Sono arrivate Signe Holt, centrocampista prelevata da Vaxjo, club svedese; Stephanie Ohrstrom, portiere che nella passata stagione ha militato nella Fiorentina; Maria Moller, difensore danese che ha giocato in Champions League; Julia Glaser, attaccante classe 1997 dalla Roma CF; Beatrix Fordos, difensore ungherese classe 2002; Nora Horoum, che in Italia ha vestito la maglia del Milan e Ella Mastrantonio che arriva dal Brisrtol City. Tutte hanno firmato un biennale s si sono messe agli ordini di Carolina. Lo riporta Il Messaggero.

