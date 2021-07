Nuovo decreto Covid: green pass e stato d’emergenza prorogato

Draghi ha illustrato le decisioni prese con il provvedimento: i criteri per determinare il passaggio delle Regioni da zona bianca a zona gialla e l’obbligatorietà del Green Pass dal 6 agosto per sedersi nei tavoli di bar e ristoranti al chiuso, oltre che spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi, cinema e teatri. Restano chiuse le discoteche. In conferenza insieme al premier anche i ministri della Salute Roberto Speranza e della Giustizia Marta Cartabia. Prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

PARAMETRI PER LE REGIONI. A tal proposito il Ministro Speranza ha dichiarato: “L’ultimo parametro per decidere le chiusure è stato valutare l’incidenza, cioè il numero di casi ogni 100mila abitanti alla settimana. In accordo con le Regioni abbiamo deciso di considerare come primo parametro il tasso di ospedalizzazione“. Così da oggi la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, ma il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%. Per entrare in zona arancione i parametri saranno del 20 e del 30%. Per la zona rossa, con percentuale che resta invariata rispetto ai precedenti parametri, le soglie sono 30% e 40%.