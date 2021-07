Scandalo rimborsi gonfiati: sospesi altri due arbitri di Serie A

Continua lo scandalo che ha travolto alcuni arbitri di Serie A. Dopo le squalifiche per La Penna e Pasqua, sono stati sospesi in via cautelativa Davide Massa e Piero Giacomelli, che nei prossimi giorni saranno sentiti dalla Commissione Disciplinare dell’Aia. Nello specifico, i due arbitri sono indagati per alcuni rimborsi legati alle trasferte. Non saranno presenti, dunque, al raduno CAN degli arbitri di Serie A e Serie B. Rispetto a La Penna e Pasqua (squalificati per il caso rimborsi) si tratta di infrazioni minori e le sanzioni potrebbero essere (secondo alcune indiscrezioni) delle ammende.

SANZIONI PER LA PENNA E PASQUA. 13 mesi di stop per la Penna e 16 per Pasqua, puniti dalla Commissione Disciplinare dell’Aia. Nel caso venisse confermata nei gradi successivi la sanzione superiore a un anno ci sarebbe l’automatica radiazione per i due arbitri. Come riportato da fanpage.it

