Tokyo 2020, calcio: l’Argentina cade contro l’Australia. Gli Aussie si impongono per 2-0

È ufficialmente iniziata la prima giornata del gruppo C, alle olimpiadi di Tokyo 2020. Ad affrontarsi, Australia ed Argentina in una sfida quasi a senso unico. A sorprendere, è il risultato di 2-0 con cui gli Aussie si sono imposti contro la Nazionale sudamericana. A siglare il vantaggio australiano è stato Wales nel primo tempo, mentre Tilio ha firmato il raddoppio nei minuti finali di gara. Cammino olimpico che parte male dunque per l’Argentina, che si è rivelato in discesa invece per l’Australia.

