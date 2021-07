Tommaso Paradiso: “Felipe Anderson mi fa volare, spero rimanga Correa. Immobile? Chi lo bersaglia non capisce di calcio”

La Lazio continua la fase di preparazione in vista dell’inizio di campionato, sotto le tre cime di Lavaredo. Tattica ed intensità sono le parole d’ordine di ogni seduta posta sotto la guida di mister Sarri. A commentare quella che sarà la prossima stagione, i vari movimenti di mercato e la Rosa in casa biancoceleste, è Tommaso Paradiso. Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, il noto cantante si è così espresso sulla sua amata Lazio:

“Felipe Anderson mi ha fatto veramente volare, vinceva le gare quasi da solo. Ora bisogna capire in quali condizioni sia e se ancora ha quella brillantezza e quello sprint nel saltare l’uomo. Sarri vuole due ali intorno ad Immobile che siano delle schegge, vedremo come dimostrerà di stare. Mi piacerebbe restasse Correa, non a caso è cercato da grandissime squadre. Con Sarri dovrebbe semplicemente pensare ad offendere, avrebbe la possibilità di esprimere tutte le sue qualità nell’uno contro uno. Immobile? Si sta godendo le vacanze meritate con Insigne. E’ stato bersagliato da chi non capisce nulla di calcio, semplicemente perchè non ha fatto 35 reti anche all’Europeo. Magari è andato in po’ in sofferenza, ma ha combattuto, segnato e sgomitato. Tutti zitti quando si parla di Immobile!. Io sono contro i laziali che fanno le vittime, a volte ci piangiomo un po’ addosso, ma a volte la stampa va un po’ contro”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: