UFFICIALE – Marco Alia in prestito al Monterosi

Marco Alia, dopo aver lasciato il ritiro di Auronzo di Cadore nelle scorse giornate, saluta la Lazio per aprire una nuova avventura in prestito al Monterosi. Questo il comunicato apparso sul sito del club laziale: “Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Lazio le prestazioni sportive del portiere Marco Alia, classe 2000, nazionale under 21 albanese“.

