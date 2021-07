Auronzo 2021, amichevole Lazio-Triestina 5-0 (3′ Luis Alberto, 21′ Muriqi, 38′ Milinkovic, 44′ Radu, 69′ Volta (aut.))

Terza amichevole per la Lazio di Maurizio Sarri contro la Triestina, club friulano che milita in Serie C.

Squadre in campo per i saluti iniziali.

1′ – PARTITI! Ha preso ufficialmente il via l’amichevole Lazio-Triestina

3′ – LAZIO SUBITO IN VANTAGGIO! Azione personale e gol di Luis Alberto!

10′ – Lazio che sfiora il secondo gol! Passaggio di Felipe Anderson in mezzo per Raul Moro: decisa la respinta del portiere avversario

16′ – Ancora Felipe Anderson che imbuca per Vedat Muriqi, ma il pallone è profondo: esce il portiere

17′ – Ci prova anche la Triestina ma Strakosha ferma tutto

21′ – ARRIVA IL RADDOPPIO DELLA LAZIO!! Punizione battuta da Luis Alberto, pallone che viene colpito di testa da Vedat Muriqi con potenza e precisione! Lazio-Triestina 2-0

29′ – Gran palla in verticale di Lucas Leiva per Milinkovic Savic pronto a spedire in rete, ma viene fermato dall’intervento di Lopez

35′ – Ci prova ancora Felipe Anderson che sfonda a destra per Muriqi che riesce solo a toccare: ferma tutto Offredi

38′ – TERZO GOL DELLA LAZIOO! Questa volta ci pensa il capitano Sergej Milinkovic Savic: sinistro potente che s’infila nell’angolino

44′ – IL QUARTO GOL DELLA LAZIOO! Corner perfetto di Luis Alberto che trova il colpo di testa di Stefan Radu!

45′ – Si chiude qui la prima frazione di gioco! Lazio avanti 4-0 sulla Triestina

46′ – SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo! Fuori Marusic, Radu, Luis Alberto e Muriqi; dentro Lazzari, Patric, Cataldi e Caicedo

51′ – Altri due cambi per Sarri: fuori Raul Moro e Luiz Felipe, dentro Jony e Vavro

55′ – Grande occasione per la Triestina: Di Massimo arriva a tu per tu con Strakosha ma il pallone esce di poco a lato

58′ – Ancora cambi per mister Sarri: Leiva e Felipe Anderson lasciano il terreno di gioco a favore di Escalante e Luka Romero. Dentro anche Akpa Akpro e Kamenovic, fuori Milinkovic e Hysaj

63′ – Strakosha attento sul primo palo a fermare l’iniziativa di Petrella

69′ – AUTOGOL DELLA TRIESTINA! Tutto nasce da un tiro in porta di Jony, poi Volta devia di testa ma spedisce la palla nella propria porta.

