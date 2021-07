Auronzo 2021, Calori: “La squadra sta assimilando il gioco di Sarri, c’è molto entusiasmo. E su Luka Romero..”

A pochi minuti dal fischio d’inizio dell’amichevole Lazio-Triestina, il tecnico della Lazio Primavera, Alessandro Calori, ha parlato ai microfoni di Sportitalia:

“Ho fatto la foto porta fortuna con l’aquila Olympia la tengo gelosamente, è un animale fantastico. Se porta bene? Non lo so ma sicuramente é bella! Sarri sta facendo un lavoro importante ha trovato dei ragazzi che lo seguono, c’è entusiasmo e tanta gente che segue questo ritiro, è un’atmosfera bella. Il lavoro sta procedendo come si sperava, è un lavoro importante, il tecnico sta cambiando dei princìpi di gioco ma la squadra lo sta seguendo in tutto e per tutto. Raul Moro? È un ragazzo con qualità individuali importanti, è chiaro che deve ancora assimilare il gioco delle prime squadre, ha margini di crescita e caratteristiche che sono degli ottimi presupposti per fare bene. Luka Romero è un 2004, un giocatore molto interessante, penso che giocherá una parte di partita. Un mini Messi? Fare paragoni a oggi è impossibile, sono ragazzi giovani che hanno bisogno di fare il loro percorso in tranquillità”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: