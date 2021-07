AURONZO 2021 | Calori: “Un grande piacere lavorare con Sarri. Il 29 luglio parto con i ragazzi della Primavera, si inizia un percorso nuovo”

Conclusa la seduta d’allenamento, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto Alessandro Calori, tecnico della Primavera della Lazio, aggregato alla Prima Squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore. Di seguito le sue dichiarazioni: “E’ un grandissimo piacere lavorare al fianco di mister Sarri, è un allenatore preparato che cerca di insegnare ai suoi ragazzi il proprio metodo. Da parte loro c’è molta voglia e disponibilità di capire e mettersi in gioco. Sono stati tredici giorni costruttivi. A questi livelli vanno coordinati anche chi lavora al tuo fianco, con idee chiare e lineari.

Mi ha chiamato il mister se potevo raggiungerlo qui ad Auronzo, io con piacere ho dato la mia disponibilità. Il 29 parto con i ragazzi della Primavera. Questi giorni sono stati un grande piacere per me, ho visto un modo di lavorare che mi piace.

I ragazzi della Primavera in Prima Squadra? Glielo auguro, sono ragazzi che devono prendere il volo. Raul Moro ha potenzialità, ora è arrivato Romero, un 2004 interessante che ha un futuro importante, devono crescere bene. Bertini è un ragazzo che ha tutto per fare il calciatore, in gamba, sa ascoltare e vuole migliorarsi, come Shehu.

Primavera? Con me si inizia un percorso nuovo. Vorrei una squadra che ha voglia di tornare dove merita, per il blasone; ragazzi che si applicano e vogliono diventare importanti. Dobbiamo partire subito in maniera chiara. I ragazzi vanno costruiti per prepararli al professionismo. Devono avere un idea chiara. La preparazione che cercherò di dargli è in funzione di come gioca la Prima Squadra.

I dettagli, i particolari sono fondamentali. Per i ragazzi è tutto nuovo. E’ un processo naturale notare le cose che non vanno e poi riportarle al mister, serve per aumentare e capire la strada che il mister vuole far intraprendere ai ragazzi. Sarri è un insegnante di calcio, che pretende perché ha un metodo diverso a cui un calciatore può non essere abituato. Per memorizzare i movimenti ci vuole del tempo, ma lui è partito subito con quello che vuole. Sono cose che si ritroveranno anche in futuro.

Difesa? Sono cambiati principi e riferimenti. Luiz Felipe ha certe caratteristiche, ma si sta applicando a quello che chiede il mister. Con lui ho parlato, ho cercato di capire i vantaggi e svantaggi che gli può dare questo gioco. Si stanno applicando tutti con molta umiltà e intensità. Questo è un gruppo che ha qualità.

Raul Moro è un ragazzo che va costruito ancora nella parte tattica, ha qualità importanti che il mister ha subito notato. Romero? Ragazzo molto interessante, mi tengo basso per non esaltarlo troppo”.

