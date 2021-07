Auronzo 2021, cambia l’orario dell’amichevole contro il Padova: ecco il “nuovo” fischio d’inizio

In ritiro ad Auronzo di Cadore, la Lazio ha in programma quattro amichevoli precampionato per provare il calcio di mister Sarri e prepararsi al meglio alla nuova stagione che sta per prendere il via. Dopo le goleade nelle prime due sfide contro la Top 11 Radio Club (10-0) e il Fiori Barp Mas (11-0), ne rimangono ancora due da disputare. Oggi, alle 18:30, la Lazio scenderà in campo contro la Triestina per la terza amichevole del ritiro, mentre per martedì 27 luglio è in programma la quarta sfida, quella contro il Padova. Proprio per quest’ultima c’è una novità: la gara, in programma inizialmente alle ore 18:30, è stata anticipata di mezz’ora. Infatti, il “nuovo” fischio d’inizio per Lazio-Padova ora è alle 18:00.

