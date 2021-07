Auronzo 2021, Cataldi: “Non conta il ruolo ma il bene della Lazio. Sarri il migliore in Italia, Bertini mi ha impressionato”

Terminata l’amichevole contro la Triestina, vinta dai biancocelesti per 5-2, il centrocampista laziale Danilo Cataldi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida ed i primi giorni di ritiro agli ordini di mister Sarri: “Abbiamo fatto una buona prova, con qualche disattenzione nel finale. Ho ricoperto molti ruoli, ma non conta il gol: è importante il bene della squadra. Il bilancio del lavoro dell’allenatore è positivo: dobbiamo ascoltarlo, lavora molto con la linea e stiamo facendo bene. Servirà poi portare in partita quello che facciamo in allenamento. I giovani? Sono contento che ci siano, gli possiamo dare una grande mano. Bertini mi ha impressionato, farà grandi cose. Mi fa piacere essere qui da tanto ed essere diventare un leader: abbiamo un allenatore che in Italia è il migliore, quindi i giovani devono capire che ogni minuto è importante”.

Il classe ‘94 ha poi continuato ai microfoni di SportItalia: “La maglia che chiedono i tifosi? Di loro tutto ciò che posso. Per quanto riguarda la partita, il primo tempo l’ho visto dalla panchina e mi sembrava che la palla andasse a duemila: stiamo migliorando molto in questi giorni di ritiro. Il mister ci riprende, noi dobbiamo seguire quello che dice. Cambiare la difesa non è facile. Rimanere alla Lazio? Assolutamente sì“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: