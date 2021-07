AURONZO 2021 – DAY 14 | Seduta mattutina tra lavoro atletico e prove tattiche. Nel pomeriggio l’amichevole con la Triestina

Quattordicesimo giorno di lavoro ad Auronzo di Cadore per la Lazio di Maurizio Sarri. Quest’oggi è in programma una sola seduta di allenamento, quella mattutina, visto che nel pomeriggio (18:30) andrà in scena la terza amichevole del ritiro biancoceleste. L’avversario sarà la Triestina.

Seduta di allenamento che sta prendendo il via in questi minuti, con i calciatori biancocelesti che hanno raggiunto il campo adiacente allo Zandegiacomo e sono all’ascolto del mister Sarri per il consueto discorso prima dell’inizio dell’allenamento. Colloquio finito e via alla seduta con l’attivazione muscolare basata su un torello molto stretto.

A raggiungere il campo, questa mattina, anche il D.S. Igli Tare, che si è fermato a fare alcune foto con i tifosi biancocelesti presenti ad Auronzo.

AGGIORNAMENTO: Terminato il torello, l’attivazione muscolare continua per i calciatori di movimento con un lavoro atletico e brevi allunghi, sempre sul campo adiacente al centrale. I portieri invece, Reina, Strakosha ed Adamonis, sono a lavoro sul campo centrale con i preparatori di ruolo.

AGGIORNAMENTO: La squadra biancoceleste ha concluso la fase di attivazione e lavoro atletico. Ora i calciatori si sono spostati sul campo principale, sotto gli applausi dei tifosi presenti ad Auronzo di Cadore. Sul campo adiacente allo Zandegiacomo sono rimasti per un lavoro differenziato Durmisi, Bertini, Fares, Shehu, Maistro ed Andre Anderson. Sono scattate subito le prove tattiche in vista della terza amichevole precampionato, in programma questo pomeriggio alle ore 18:30 contro la Triestina. Ancora una volta viene provata la ripartenza dal basso, con mister Sarri che richiama i suoi sulla velocità della palla.

AGGIORNAMENTO: Durante le prove tattiche, sono stati tanti gli applausi per le giocate di Luka Romero. Prove che sono terminate, con la squadra ora divisa in due gruppi per le palle inattive. Prima sono state provate le rimesse laterali, ora invece i biancocelesti si dedicano ai calci d’angolo: da una parte, con Danilo Cataldi alla battuta, lavorano con mister Martusciello e Alessandro Calori, Luka Romero, Akpa Akpro, Caicedo, Patric, Kamenovic, Lazzari, Escalante e Vavro. Mentre dall’altra parte, con Luis Alberto alla battuta, lavorano con mister Sarri Felipe Anderson, Raul Moro, Muriqi, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic, Radu, Lucas Leiva e Milinkovic.

AGGIORNAMENTO: Termina la seduta d’allenamento mattutina per questo quattordicesimo giorno di lavoro in ritiro. Prima di rientrare negli spogliatoi, alcuni calciatori biancocelesti si sono fermati per provare, come di consueto, alcuni tiri liberi. Per il pomeriggio è in programma la terza amichevole, questa volta contro la Triestina.

