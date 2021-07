AURONZO 2021 | Grigioni: “Spero di portare qualcosa di positivo con la mia esperienza. Sarri? Rispetto ad Inzaghi è cambiato tanto”

Allenamento mattutino terminato, nel pomeriggio la terza amichevole del ritiro contro la Triestina. Ai microfoni di Lazio Style Radio, post seduta, è intervenuto il preparatore dei portieri Adalberto Grigioni. Queste le sue parole: “Spero di portare qualcosa di positivo in questa stagione con la mia esperienza, sono un senatore.

Strakosha? Sono contento che mi considera un secondo padre, non stabilisco io la sua importanza. Per me è una doppia soddisfazione, noi siamo allenatori anche nella vita, non solo in campo. Reina? Giocatore fondamentale per noi, dal punto di vista professionale e tecnico-tattico. Adamonis? E’ cresciuto tanto, è più maturo. Ora si deve mettere in mostra ed esaltarsi per far vedere le sue qualità. Ha bisogno di giocare.

Rispetto a mister Simone Inzaghi è cambiato tanto, soprattutto in difesa. L’azione parte in maniera diversa, ora si stanno tutti adattando a questi nuovi metodi. Con Sarri c’è più velocità di gioco, il pallone deve girare veloce.

La partita la vivo in maniera viscerale a livello emotivo. Quando vediamo qualcosa di importante ne siamo gratificati, ma allo stesso tempo se arrivano errori ci sentiamo quasi responsabili”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: