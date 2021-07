Auronzo 2021, il presidente Lotito raggiunge lo stadio a piedi tra i tifosi

A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio dell’amichevole Lazio-Triestina, lo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore si sta pian piano riempiendo di tifosi. Ad assistere alla sfida, come di consueto, anche il Presidente Lotito che però questa volta non ha raggiunto il campo sportivo in macchina bensì a piedi, concedendosi una passeggiata attorno allo stadio in mezzo alla numerosa tifoseria biancoceleste. Presente anche il responsabile della comunicazione Roberto Rao.

