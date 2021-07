Buon compleanno a Giancarlo Oddi, il mitico stopper della Lazio del ’74

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, compie oggi 73 anni.

Arriva nella Lazio nella stagione 1967-68, dopo essere entrato nella Primavera vince il campionato De Martino e poi l’esordio in Serie B. Dopo altre esperienze, torna alla Lazio nel 1971: contribuisce a riportare la prima Squadra della Capitale, guidata da Maestrelli, in Serie A. Per un triennio gioca 30 partite su 30 senza mai uscire nemmeno per un minuto, contribuendo anche al raggiungimento del primo storico Scudetto biancoceleste del 1974.

