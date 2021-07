CdS | Ciro e Sarri, telefonate d’intesa

L’attaccante biancoceleste prepara il grande ritorno. Immobile ha parlato col tecnico ed è pronto a tuffarsi nella nuova Lazio modellata sul 4-3-3.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro tornerà in squadra il 31 luglio dopo una meritata vacanza a Ibiza con la famiglia e l’amico Insigne, sul quale la Lazio smentisce le voci di mercato che parlano di un interesse da parte del club biancoceleste. Si è sentito spesso con Sarri e sfrutterà il ritrovo a Formello (31 luglio) e il ritiro di Marienfeld (2-7 agosto) per tuffarsi in questa nuova Lazio. Sarri e Immobile si sono confrontati telefonicamente più volte sin da giugno; il neo allenatore biancoceleste ha parlato di lui in conferenza stampa “Ciò che ho visto di Ciro mi lascia tranquillo, a me sta bene. Nelle squadre che ho allenato gli attaccanti hanno sempre segnato tanto“. Mau sta preparando un attacco esplosivo a tridente: Ciro avrà ai suoi fianchi Felipe Anderson e un’altra ala di valore. Sarri è un maestro, appena avrà Ciro in squadra lavorerà affinchè il 4-3-3, un modulo che in Nazionale l’ha fatto tribolare, sia a sua misura.

