GdS | Caso Lazio-Torino, la Procura federale archivia i granata “Azioni corrette”

Demolite le valutazioni del giudice Sandulli che aveva gettato ombre. Il club ha agito rispettando le leggi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, chiuso il caso Lazio-Torino. Vittoria morale per il club granata, a cui è stata riconosciuta la correttezza di tutte le sue azioni. L’ultimo pronunciamento è arrivato ieri dal procuratore federale Giuseppe Chinè. Sempre nella giornata di ieri, la Procura Federale ha comunicato “che le indagini relative al procedimento in ordine al comportamento della società Torino evidenziato dalla prima sezione della Corte sportiva di Appello nazionale sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare“. Quindi, demolita l’opinione del giudice Sandulli della Corte d’Appello che aveva scritto che i comportamenti del Torino fossero stati “improntati ad una sorta di furbizia, non in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza”.

