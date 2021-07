Il Messaggero | Sarrilandia, l’unione fa la forza

Come riportato da Il Messaggero, Auronzo di Cadore è diventata Sarrilandia: si respira un ottimo clima, che trasforma in energia tutti gli episodi spiacevoli degli scorsi giorni. Tutti corrono e vengono applauditi. Questa la prima rivoluzione del nuovo allenatore biancoceleste: al di là del suo 4-3-3, i tifosi sono dalla sua parte. Oggi alle 18.30 la Lazio affronterà la Triestina; la partita sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia. Ieri si è allenato per la prima volta anche Luka Romero, forse oggi lo vedremo in campo. Al momento è da capire se a Marienfeld avrà a disposizione Correa. Per sbloccare il mercato servono almeno 25 milioni per la sua uscita. Sulle Dolomiti la squadra biancoceleste riceverà la prima dose del vaccino; sono attese nuove figure nello staff fisioterapico e medico del Lazio lab.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: