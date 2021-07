Il Tempo | Milinkovic star. “Pronti per Sarri”

Il Sergente incanta ad Auronzo: felice di essere rimasto.

Come riportato da Il Tempo, ottimo il ritiro di Milinkovic, sia dal punto di vista atletico che tecnico. Punto di riferimento per Sarri, che quando c’è da parlare qualcuno, non ha dubbi, urla subito Sergio. Il Sergente aveva dichiarato ai canali ufficiali, giorni fa: “Sono qui da sette anni, quindi ci sta. Sono qui da molto tempo e spero di restare per molto. Cerco di aiutare i giovani e i nuovi. Mi sento bene, sono felice di essere qui, eravamo fermi da un mese e mezzo, mi mancava tutto questo. Qualcosa in campo cambierà perché ci sarà un altro modulo, il 4-3-3 al posto del 3-5-2, seguirò le direttive del mister. Giocheremo più palla a terra, non vedo l’ora di iniziare. I tifosi ci mancano, speriamo che con il nuovo anno possano tornare allo stadio. Cercheremo di dare il massimo come facciamo ogni anno“. Ieri in partitella ha segnato un gol capolavoro da posizione impossibile e ha fatto molto bene con Luka Romero, il baby talento argentino che ieri ha ricevuto il battesimo biancoceleste. Oggi alle 18.30 si terrà la terza amichevole pre campionato contro la Triestina; l’ultima gara sarà il 27 luglio con il Padova.

Sul mercato si aspetta una cessione per formalizzare i quattro acquisti: Hysaj, Kamenovic, Felipe Anderson e Luka Romero. La Lazio ha bisogno di un esterno d’attacco, se dovesse partire Correa gli arrivi potrebbero essere due: l’obiettivo resta Brandt e si apre la pista Callejon. Lazio al lavoro per provare a chiudere per lo spagnolo, che la Fiorentina lascerebbe partire anche per alleggerirsi di un ingaggio importante. Da studiare la formula visto che l’esterno ha il contratto in scadenza nel 2022.

