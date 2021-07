La Repubblica | Sarri-Mourinho con la Triestina sfida a distanza

Oggi test dei biancocelesti contro i friulani, battuti mercoledì dai giallorossi. Il tecnico si aspetta progressi.

Come riportato da La Repubblica, oggi alle 18.30 la Lazio di Sarri affronterà la Triestina (Serie C), battuta mercoledì 1-0 dalla Roma di Mourinho. E’ il primo vero test estivo per capire fino a che punto siano i biancocelesti nell’apprendimento delle idee di Sarri. Verrano tenute d’occhio la fase difensiva, l’atteggiamento della squadra nel recuperare il pallone e la capacità di dominare il gioco. L’allenatore biancoceleste confermerà lo scheletro della nuova Lazio, ancora orfana degli azzurri (Acerbi con Immobile) e di un’ala sinistra titolare (Brandt il preferito), che la società acquisterà una volta che sarà piazzato Correa (per lui si riparla del Tottenham). Per 8 milioni più 3 di bonus arriverà Basic (24 anni, mediano e intermedio) e un altro esterno d’attacco a destra che, nelle gerarchie iniziali, partirà dietro Felipe Anderson. Nella lista ci sono Januzaj, Shaqiri, Ribery, Jovetic e Callejon, anche lui come Hysaj fedelissimo di Sarri, che lo ha valorizzato a Napoli. L’esterno spagnolo, 34 anni, è in ritiro con la Fiorentina ma vuole cambiare aria dopo un’annata deludente; anche se la Lazio smentisce l’interesse.

