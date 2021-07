L’annuncio di Luca Zaia: “Vaccineremo tutti i giocatori della Lazio ad Auronzo”

I giocatori della Lazio saranno tutti vaccinati sabato ad Auronzo di Cadore. La conferma arriva dalle parole di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto nella sede della Protezione Civile di Marghera: “Il presidente Lotito ci ha chiesto se c’era questa possibilità. Una richiesta formulata prima ancora dell’introduzione delle norme sul green pass. Per noi è un dovere di ospitalità ed un piacere”. Vaccini per l’intero gruppo squadra e staff. Nei giorni scorsi, a prescindere dalle norme, Lotito si era già mosso per far vaccinare i suoi giocatori. Si parlava di iniezioni a Roma, dopo il rientro dal ritiro e prima di partire per la seconda fase di preparazione in Germania. Situazione invece anticipata. Da sabato tutta la Lazio sarà vaccinata in Veneto. Va ricordato che Lazzari e Lucas Leiva hanno già ricevuto la propria dose (il primo con la Nazionale, il secondo in Brasile). Anche i rientranti Acerbi e Immobile dal gruppo Italia sono stati vaccinati prima dell’Europeo.

