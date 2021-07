Lazio, le amichevoli con Triestina e Padova in chiaro: dove e quando vederle

Dopo le prime due amichevoli dei biancocelesti andate in onda esclusivamente su Lazio Style Channel, finalmente per tutti i tifosi arriva la possibilità di vedere le ultime due gare del ritiro di Auronzo di Cadore in chiaro. Infatti, le amichevoli Lazio-Triestina di venerdì 23 luglio e Lazio-Padova di martedì 27 luglio saranno visibili in chiaro su Sportitalia, canale 60, entrambe alle 18.30.

