Miccoli, allenatore Triestina Primavera: “Sarri il tecnico giusto per la Lazio. Immobile è un grande attaccante”

Nel post gara dell’ amichevole tra Lazio e Triestina, ai microfoni di dell’ Agenzia Ufficiale della S.S. Lazio, ha parlato l’allenatore della Primavera biancorossa Fabrizio Miccoli: ”

“Sarri è il tecnico giusto per la Lazio, è divertente veder giocare le sue formazioni: parliamo di un grande allenatore alla guida di una bella compagine. Oggi mi sono divertito molto nel vedere dal vivo l”amichevole della Lazio contro la Triestina.

Mi intriga pensare a Correa che con Sarri: spero che l’argentino rimanga perché con l’allenatore potrebbe divertirsi e far divertire i tifosi. Immobile? È un grande attaccante, un punto fermo della Lazio: farà bene anche lui con Sarri.

Ora alleno da poco la Primavera della Triestina: sono contento, ho sempre lavorato con i ragazzi dato che già ho una mia scuola calcio a San Donato di Lecce. Ringrazio il club e Mauro Milanese per la fiducia, metterò tutto me stesso per ripagarla”.