Milanese, amm. unico Triestina: “La Lazio a centrocampo ha meccanismi collaudati. Già si vede la mano di Sarri”

Dopo il triplice fischio dell’amichevole Lazio-Triestina vinta per 5-2 dai biancocelesti, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato l’amministratore unico degli alabardati Mauro Milanese: “Differenze tra Sarri e Mourinho? La Lazio a centrocampo con Leiva, Milinkovic e Luis Alberto ha dimostrato già di avere meccanismi collaudati, si conoscono da molto tempo e hanno qualità. La differenza della partita con la Roma per me sta nell’ aver dovuto recuperare le energie in soli due giorni e a questo si aggiunge il viaggio. Siamo partiti sottotono da subito, è stata una partita diversa da quella con i giallorossi anche per una stanchezza non recuperata. Nei biancocelesti si vede la mano di Sarri, è sulla strada di Napoli con un 4-3-3 molto tecnico e un pressing offensivo molto efficace. Noi lavoriamo da una settimana, c’è stanchezza”.

