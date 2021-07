Russotto, attaccante del Catania e tifoso biancoceleste: “Criticare Immobile è assurdo. Sarri-Mourinho match avvincente”

Il precampionato sta per terminare, la Lazio si prepara all’esordio in Serie A contro l’Empoli. Del prossimo campionato, di Ciro Immobile e del derby della Capitale, ai microfoni di Calciomercato.it, ha parlato Andrea Russotto, centravanti del Catania e tifoso laziale: “Da tifoso biancoceleste, posso affermare che l’Inter hanno ingaggiato un grande tecnico come Simone Inzaghi. Il prossimo anno ha tutto per disputare una grande stagione. La favorita potrebbe essere nuovamente la Juventus considerando il rientro di Allegri, ma il campionato si preannuncia avvincente: Napoli, Roma, Lazio, Milan e Atalanta vorranno dire la loro. Mourinho-Sarri? Due tecnici così importanti a Roma dimostrano che il calcio a Roma sta crescendo. La circostanza per cui Mourinho sia arrivato in giallorosso è già un grande segnale. Contro la Lazio di Sarri ci sarà un match avvincente. Immobile? Non esistono le critiche verso un giocatore come lui. Ha trascinato la Lazio nelle ultime stagione, ha segnato moltissime reti. Anche in Champions, ha svolto un percorso importante. Purtroppo la gente dimentica velocemente, criticarlo è assurdo”.

