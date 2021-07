SOCIAL – La Curva Nord rinvia nuovamente la festa causa innalzamento dei contagi | FOTO

Nei giorn scorsi la Curva Nord tramite il suo account ufficiale di Instagram aveva dato comunicazione della modifica circa la riunione per la prima festa della Curva Nord, proprio sotto gli ingressi dello Stadio Olimpico. Oggi un ulteriore comuniucazione visto l’andamento dei contagi in Italia e nel Lazio. La Curva ha deciso di sospendere i festeggiamenti rinviandoli a data da destinarsi, le motivazioni sono state spiegate nel post di Instagram.

“Vista l’ondata di contagi che sta colpendo nuovamente la popolazione ci troviamo costritti a rinviare nuovamente la festa della Curva, in quanto né noi, né le varie autorità competenti sono certe della realizzazione dell’evento. La possibilità della revoca dei permessi anche il giorno stesso della manifestazione ci obbliga a non poter prendere un impegno e mobilitare mezza città. Aspettiamo che il momento sia più consono per poter dare una data certa”.

