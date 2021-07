SOCIAL | La Lazio presenta la nuova maglia Away, Ciro Immobile scherza sui “modelli” | FOTO

Poco più di un’ora fa, la Lazio ha svelato la nuova maglia Away per la stagione 2021/2022. Tanti tifosi si sono riversati subito sui social per commentare, in maniera positiva, la nuova maglia della squadra biancoceleste. Ma non solo i tifosi: Ciro Immobile, ancora in vacanza dopo esser diventato Campione d’Europa con l’Italia, ha lasciato anche lui un commento sotto l’immagine pubblicata dalla Lazio sul proprio profilo ufficiale Instagram, che vede Danilo Cataldi, Thomas Strakosha e Felipe Anderson in posa con la nuova maglia. A Ciro è piaciuta la maglia ma, come scritto nel commento, qualcosa il bomber biancoceleste non ha gradito: “Maglia bellissima nonostante i modelli”, riferendosi ai tre calciatori della Lazio in posa con la nuova seconda maglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

