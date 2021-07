SOCIAL | Raul moro festeggia e guarda avanti: “Nuova vittoria. Continuiamo così”

Terza vittoria in tre uscite per la Lazio che supera anche la Triestina per cinque a due dopo una gara che ha messo in mostra i dettami di Sarri ogni giorno sempre più metabolizzati. Protagonista di giornata, seppur meno incisivo delle prime due amichevoli Raul Moro che via social ha postato le foto del match con la didascalia “Nuova vittoria. Continuiamo così”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: