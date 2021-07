Svelata la nuova maglia Away della Lazio per la stagione 2021/2022 | FOTO&VIDEO

Mancava solo la maglia Away per completare il quadro delle tre nuove maglie della Lazio per la stagione 2021/2022. Dopo la maglia Home, la classica celeste, svelata ad inizio mese, e la Third, nera con il richiamo alla Maglia Bandiera, dopo una settimana, ecco che, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, la Lazio ha svelato la maglia Away per la stagione che sta per iniziare. Nel video pubblicato dal club biancoceleste viene presentata la maglia, principalmente bianca, con una banda piccola celeste ed una più grande blu a salire verso la parte alta. In posa con la nuova maglia Away Felipe Anderson, Thomas Strakosha e Danilo Cataldi.

