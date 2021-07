TMW – Acerbi tra Immobile e Sarri: “Ciro è il top. Il tecnico toscano mi intriga”

Le vacanze da Campione d’Europa stanno per terminare per Francesco Acerbi che nei prossimi giorni si aggregherà al gruppo alla Lazio per iniziare una nuova stagione nella Capitale. Della gioia in nazionale e dell’immediato futuro il centrale biancoceleste ha parlato pochi minuti fa a Tuttomercatoweb.com: “Si sta bene da Campioni d’Europa. Mancini è un grandissimo tecnico e un grandissimo gestore, ci siamo divertiti. Immobile? È il massimo. Sarri? Mi intriga, è un grande tecnico e ora c’è si deve pensare alla prossima stagione”.

