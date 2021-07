Uefa, il quiz sui calciatori della Lazio: “Chi stupirà di più?” – FOTO

Nella scorsa stagione è mancata la riconferma della Lazio in Champions League, ma in compenso, i biancocelesti avranno l’opportunità di disputare l’Europa League con Maurizio Sarri alla guida, lo stesso tecnico che trionfò con il Chelsea nell’edizione 2018/19. La Uefa, sull‘account twitter ufficiale, in vista dell’inizio della competizione europea, ha proposto ai tifosi un quiz proprio sui calciatori biancocelesti. La domanda è semplice: “Quale stella della Lazio stupirà di più nel 2021/22?”. Ad accompagnare il quesito, degli scatti direttamente dal ritiro di Auronzo che ritraggono Felipe Anderson, Milinkovic, Luis Alberto e Caicedo.

Focused 👊 🔵🦅 Which Lazio stars will impress in 2021/22?#UEL pic.twitter.com/5PEdw43PFX — UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 23, 2021





