ANSA | Lazio, tutta la squadra si è vaccinata

Come riportato dall’Ansa, la Lazio si è vaccinata. Tutta la squadra, nessuno escluso, stamattina si è sottoposta alla prima dose del vaccino Pfizer in ritiro ad Auronzo di Cadore. Per volere dunque del presidente Lotito e con la collaborazione della Regione Veneto, questa mattina i biancocelesti hanno ricevuto il vaccino, prima della seduta di allenamento.

