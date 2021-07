AURONZO 2021 – DAY 15 | Al via la seduta pomeridiana: riscaldamento sul campo adiacente, portieri con mister Grigioni

Al via anche la seconda seduta di lavoro quotidiana. Come di consueto la squadra si è ritrovata allo Zandegiacomo alle 17,00 circa per iniziare poi a lavorare intorno alle 17,30. Come sempre, il riscaldamento viene fatto nel campo adiacente mentre i portieri iniziano subito a fare sul serio agli ordini di mister Grigioni e Nenci.

A seguito del classico torello iniziale, la squadra è stata divisa a metà per dar via alla fase tattica: gioco di prima fino ad arrivare in porta.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: