AURONZO 2021 – DAY 15 | Scarico post amichevole: lavoro atletico e ripetute nella seduta mattutina

Continua il ritiro della S.S.Lazio ad Auronzo di Cadore. La squadra biancoceleste ha iniziato gli allenamenti mattutini: tutti in campo, ad esclusione dei portieri. I giocatori sono stati divisi in 10 gruppi, effettuando delle ripetute fino alla trequarti.

AGGIORNAMENTO: La seduta di scarico, post amichevole contro la Triestina di ieri pomeriggio, si è conclusa. Dopo un iniziale lavoro in palestra, e la successiva fase di riscaldamento in campo, i calciatori biancocelesti hanno svolto un lavoro atletico, per poi proseguire con delle ripetute. Nel corso dell’allenamento sono entrati sul terreno di gioco anche i portieri: mentre i giocatori di movimento hanno già raggiunto gli spogliatoi, Strakosha, Reina ed Adamonis continuano a lavorare sul campo dello Zandegiacomo sotto gli ordini dei preparatori. Per questa mattina sono gli unici a lavorare con il pallone. Appuntamento a questo pomeriggio con la seconda seduta d’allenamento di giornata in questo quindicesimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore.

