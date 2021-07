AURONZO 2021 | Marusic: “Non ci sono problemi a giocare terzino, stiamo lavorando tanto. Questa mattina abbiamo fatto tutti il vaccino”

Quindicesimo giorno di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio, che continua la preparazione in vista della nuova stagione alle porte. Questa mattina i calciatori di mister Sarri sono scesi in campo per una seduta di scarico post amichevole, giocata nel pomeriggio di ieri contro la Triestina (5-2 per i biancocelesti). Nel pomeriggio, alle ore 17:45, è in programma la seduta pomeridiana. Poco dopo il termine della seduta mattutina, è intervenuto in conferenza stampa, ai microfoni di Lazio Style Radio, Adam Marusic, esterno biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni: “E’ arrivato un nuovo allenatore ed è cambiato il modo di giocare. Ora il modulo è con la difesa a quattro. Stiamo facendo bene ma dobbiamo lavorare tanto. Spero sia un buon anno.

L’anno scorso ho giocato come quinto e come terzo, in Nazionale ho giocato da terzino per sei anni. Il mister chiede sempre di salire a metà campo, penso sia una cosa buona. Per me non ci sono problemi a giocare terzino sinistro o destro. Ci vuole del tempo per tutti ad adattarci.

Questa mattina abbiamo fatto tutti il vaccino.

Ho lavorato tanto lo scorso anno, due anni fa ho avuto tanti infortuni. Ora sono cresciuto anche mentalmente e spero che, quest’anno, non ci siano problemi di infortuni. Rinnovo? Sto parlando con la società, vediamo quello che succederà.

Ho giocato tanto l’anno scorso, speriamo anche quest’anno riesco a giocare più partite possibile. In questo ritiro stiamo lavorando tanto, parliamo molto con il mister. Ci serve un po’ di tempo, stiamo insieme da due settimane, sta andando tutto bene.

Io sono contento qui, sto parlando con la società. Ora penso solo a lavorare e migliorare il più possibile. Voglio giocare senza infortuni visto che fisicamente sto bene, questo è l’importante.

Dove possiamo arrivare? E’ presto per parlarne, ma il mio obiettivo è tornare in Champions League”.

