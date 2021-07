CdS | Correa spunta l’Everton: il Tucu è la chiave per Brandt e Basic

La pista Psg si raffredda, mentre si scaldano i club di Premier. Lotito, Tare e Sarri a pranzo insieme per parlare anche di mercato. L’argentino è in vacanza a Miami.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono stati analizzati i progressi della preparazione estiva biancoceleste. Servono degli innesti ma è necessaria la cessione di qualche giocatore per sbloccare l’indice di liquidità e garantire una trentina di milioni. Il primo indiziato è Correa: l’argentino è richiesto da molte squadre della Premier -tra cui il Tottenham, l’Arsenal e l’Everton. In attacco resta tra le preferenze di Sarri Brandt. La Lazio spera che il Dortmund accetti la formula del prestito con diritto di riscatto. Restano, però, anche alcune piste calde: Shaqiri in uscita dal Liverpool e Januzaj della Real Sociedad. L’idea della società biancoceleste è quella di prendere due ali, una titolare e una di riserva, con i baby Raul Moro e Luka Romero che resteranno in organico. A centrocampo, il prescelto per la mediana è Toma Basic del Bordeaux. L’accordo con il centrocampista, in scadenza a giugno 2022, era stato trovato da tempo: quinquennale da 1,5 milioni a stagione più premi.

