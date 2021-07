CdS | La Lazio immunizza tutti in ritiro

Accordo con Zaia. Lotito nega una “fronda” di no-vax.

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi alle 11 tutti i non vaccinati dirigenti, staff, giocatori e dipendenti presenti ad Auronzo avranno la possibilità di essere vaccinati con la prima dose Pfizer nella palestra del Pala Tre Cime, grazie all’Ussl1 Dolomiti Belluno. Il programma di domani potrà subire delle variazioni in base alle condizioni fisiche dei vaccinati. La seconda dose sarà somministrata a Roma. La maratona vaccinale è stata organizzata insieme al sindaco Tatiana Pais Becher e al vice sindaco Enrico Zandegiacomo Seidelucio. Al momento della Lazio risultano immunizzati: Sarri e il suo staff, Lazzari, Acerbi, Immobile, Leiva e il baby Bertini. Nessun obbligo per i giocatori alla vaccinazione, ma il club darà tutte le informazioni del caso a riguardo. Dovrebbero esserci alcuni dubbi in squadra, smentiti da Lotito. Il ritiro ad Auronzo terminerà il 28 luglio, il giorno prima della sfida contro il Padova (anticipata alle 18).

