Il Tempo | Luis Alberto show. E Sarri già vola

Finisce 5-2 il test con la Triestina: un gol e 3 assist per il Mago.

Come riportato da Il Tempo, la Lazio di Sarri vince la terza amichevole pre campionato contro la Triestina. Nella gara di ieri Luis Alberto ha sbloccato la situazione, realizzando tre assist. Esordio per Luka Romero, che si è messo in mostra con la sua rapidità e con i movimenti tra le linee. Le parole di Cataldi a fine partita: “Si sta vedendo la mano di Sarri, cerchiamo di fare quello che ci dice il mister, che come avete visto ci riprende spesso. Passare da una difesa a 3 a una a 4 è complicato – poi i movimenti del mister sono di reparto, non è facile recepirli immediatamente. È stata una buona partita nonostante nel finale ci sia stato un leggero calo“.

In mattinata è stata svelata la maglia away, utilizzata per il test amichevole con i giuliani: bianco con i dettagli celesti e blu, ha ricevuto molti consensi sui social da parte della tifoseria. Oggi i calciatori saranno vaccinati. Sul mercato attenzione alla pista Rugani. L’ex centrale della Juventus, rientrato dal prestito al Cagliari, è stato richiesto da Sarri per rinforzare il reparto arretrato.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: