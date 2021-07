Il Tempo | Nuove regole in zona bianca. Sarà un Olimpico per pochi come agli Europei

Il Decreto obbliga la distanza di un metro tra i tifosi: la capienza salirà solo a 17.500.

Come riportato da Il Tempo, il Decreto Legge Covid (varato dal Consiglio dei Ministri) ha autorizzato la riapertura degli impianti sportivi per i possessori di green pass: nelle Regioni in zona bianca la capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata, in zona gialla è previsto un massimo di 2500 presenze sugli spalti. Insieme all’obbligo di rispettare il metro di distanza, per il quale bisognerebbe lasciare due o addirittura tre posti vuoti; mentre le file dello stadio andrebbero occupate in modo sfalsato (una sì una no) per garantire la stessa distanza.

