La Repubblica | Con Luis e Sergej la Triestina è ko. Il caso dei no-vax

Primo vero test: la squadra di Bucchi battuta 5-2. Ottimo esordio di Romero. In 4-5 non vogliono il siero anti-Covid.

Come riportato da La Repubblica, ieri Lotito ha raggiunto Auronzo di Cadore: il presidente biancoceleste è arrivato per la partita con la Triestina (vinta 5 a 2 dalla Lazio), ha tranquillizzato i tifosi sul mercato. “Mi piace che ci sia un clima sereno“, queste le sue parole. I ragazzi di Bucchi, che mercoledì hanno perso 1-0 con la Roma, al 45’ erano già sotto 4-0 contro i biancocelesti. Ottima la prestazione a centrocampo di Luis Alberto (un gol e tre assist) e Milinkovic (un gol). Nel tabellino anche Muriqi e Radu, entrambi di testa, mentre il 5-0 è un autorete di Volta: di Di Massimo i due gol finali. Eccellente esordio del 16enne Romero, il nuovo talento della Lazio.

Oggi comincerà la vaccinazione (Pfizer) per la Lazio. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, aveva detto: “Lotito ci ha chiesto se c’era questa possibilità. Una richiesta formulata prima ancora dell’introduzione delle norme sul green pass“. L’obiettivo del presidente è convincere il gruppetto di 4-5 elementi no vax: la società darà tutte le informazioni per far prendere loro la scelta migliore. In Serie A non esiste obbligo a ricevere l’iniezione, ma a Formello vogliono stare tranquilli e minimizzare i rischi.

