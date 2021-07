LIVE – Lazio, presentazione della squadra ad Auronzo. Sarri: “Mi sento a casa, ringrazio i tifosi per l’accoglienza”. Lotito: “Il mister è il nostro valore aggiunto”

AGGIORNAMENTO ore 22.15: L’evento si è concluso con dei fuochi d’artificio finali tra l’entusiasmo e gli applausi dei tifosi biancocelesti.

_______________________________________________________________________

AGGIORNAMENTO ore 22.10: Al termine degli interventi del mister e del presidente alcuni calciatori si sono presentati in campo con le nuove maglie ufficiali per la stagione 2021/22:

MAGLIA HOME – Reina, Marusic, Luis Alberto

MAGLIA AWAY – Adamonis, Hysaj, Lazzari

MAGLIA THIRD – Strakosha, Muriqi, Escalante

_______________________________________________________________________

AGGIORNAMENTO ore 22.00: Dopo la presentazione della rosa e dello staff biancoceleste a prendere la parola è stato il tecnico Maurizio Sarri: “La sensazione è bella, devo ringraziare le persone che sono tutti i giorni qui insieme a noi. Allenare con questo entusiasmo è molto bello. Mi sento sinceramente a casa per l’accoglienza dei tifosi, della societá e per la disponibilità di questo gruppo che mi ha entusiasmato. Ho visto un gruppo che e applicato e si impegna al massimo e per il momento questo mi basta e avanza”.

Subito dopo è intervenuto il Presidente Lotito: “Voglio fare innanzitutto un ringraziamento ai tifosi che ci danno la forza e che non hanno mai fatto mancare la loro presenza qui, mi auguro che questo riaccada presto anche allo stadio. La forza del club dipende da voi, dal coinvolgimento empatico che si costruisce tra voi e la squadra. E’ il 14esimo anno qui ad Auronzo, ci sentiamo a casa, i cittadini ci accolgono come fossimo parenti e questo ci consente di lavorare con serenità e soprattutto con concentrazione. Il mister è il nostro valore aggiunto, bisogna sostenerlo per fare sempre meglio, la Lazio puó e deve fare sempre meglio. Voi siete i tifosi della Lazio e questo deve emergere, come emerge nel nostro staff e nei calciatori. Dopo 14 anni troviamo sempre nuove energie, stiamo pensando di fare una casa della Lazio qui ad Auronzo!”

_______________________________________________________________________

AGGIORNAMENTO ore 21.45: L’evento ha avuto ufficialmente inizio. La prima a prender parola è stata la sindaca di Auronzo Pais Becher che ha ringraziato la Lazio per aver scelto le Tre Cime di Lavaredo per il 14esimo anno consecutivo. In seguito è avvenuta la presentazione dell’intera rosa biancoceleste che è stata inondata dagli applausi dei numerosi spettatori presenti.

Tutto pronto per la presentazione della nuova Lazio allenata dal tecnico Maurizio Sarri. Nel corso dell’evento che si sta per svolgere presso lo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore, verranno presentati, davanti ai numerosi tifosi sugli spalti, lo staff e l’organico biancoceleste per la stagione 2021/22. Posizionati a bordocampo il presidente Claudio Lotito, la sindaca di Auronzo, Tatiana Pais Becher, il ds Igli Tare e il falconiere Juan Bernabè in compagnia dell’aquila Olympia. Sono stati inoltre annunciati dei giochi pirotecnici in chiusura dell’evento.

