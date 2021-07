Salernitana, Fabiani: “I vecchi proprietari non c’entrano più nulla”

Il ds della Salernitana Fabiani oggi ha tenuto una conferenza stampa e ha risposto alle domande sulla situazione societaria, se potrà influire sulla sua partecipazione alla Serie A. Ha, inoltre, risposto alle polemiche riguardanti la vecchia proprietà: “È finito il tempo delle chiacchiere e di quando ci si vuole fare pubblicità sui giornali e di prendere in giro i tifosi veri. La vecchia proprietà ha fatto un atto notarile e ha ceduto le quote. La cessione è irrevocabile e i vecchi proprietari non c’entrano più nulla con la Salernitana, la società è in salute”.

