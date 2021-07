Sindaca Raggi: “Lotito interessato al Flaminio. Anche la Lazio avrà un suo stadio”

In un’intervista, rilasciata in esclusiva al Corriere dello Sport, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha parlato del progetto Stadio nella Capitale.

A proposito di futuro, in vista della campagna elettorale si sente di promettere che la Roma avrà un suo stadio nella prossima consiliatura?

“Non solo la Roma ma anche la Lazio. Questo è l’obiettivo, più che una promessa: per il bene della città. L’ottimismo stavolta è motivato anche se non sarebbe serio fissare i tempi per l’apertura dei cantieri: è troppo presto per indicare una roadmap”.

Con Lotito ha parlato dello stadio Flaminio, che versa in condizioni pietose.

“Lotito è molto interessato. So che in queste settimane sta effettuando sopralluoghi e ultimando le sue valutazioni. Quanto a noi, abbiamo varato uno studio per ristrutturare il Flaminio. Ma ci sono dei vincoli da rispettare, la struttura è molto pregiata ma è particolare. Vedremo se sarà possibile adattarla alle esigenze di uno stadio moderno”.

Il Flaminio è un’opzione anche per la Roma?

“A me sono state chieste informazioni solo dalla Lazio”.

