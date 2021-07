SOCIAL | Lazio, Strakosha ed Escalante in coro: “Continuiamo con il lavoro e la preparazione” | FOTO

La Lazio continua, senza sosta, a lavorare per preparare la nuova stagione, la prima di mister Maurizio Sarri in biancoceleste, che avrà inizio il 21 agosto con la prima giornata di Serie A 2021/2022 in casa del neopromosso Empoli. Thomas Strakosha e Gonzalo Escalante, con il resto dei compagni, lavorano duro agli ordini dell’allenatore toscano sotto le Tre Cime di Lavaredo: tramite i rispettivi profili ufficiali Instagram, entrambi tengono alta la concentrazione, con i post accompagnati dalle frasi: “Continuiamo con il lavoro” (Strakosha) e “Continuiamo con la preparazione” (Escalante).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

