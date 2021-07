SOCIAL | L’entusiasmo di Luka Romero: “Molto felice di poter giocare con questa maglia” | FOTO

Arrivato ad inizio settimana in ritiro ad Auronzo di Cadore, Luka Romero ha da subito iniziato a lavorare con i nuovi compagni di squadra. C’è tanto entusiasmo da parte dei tifosi per l’approdo in biancoceleste del giovane argentino classe 2004. Ieri, contro la Triestina, è sceso in campo nella sua prima amichevole in ritiro con la Lazio, accolto da tanti applausi, come successo anche nella seduta mattutina d’allenamento durante i tiri in porta. Romero, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha pubblicato la sua prima foto in azione con la maglia della Lazio, la nuova maglia Away presentata nella mattinata di ieri. L’immagine della sfida contro la Triestina, è accompagnata dalla frase: “Molto felice di poter giocare con questa maglia”. L’entusiasmo è reciproco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luka Romero (@lukaromero10)

