SOCIAL | Luiz Felipe, determinazione e lavoro: “Un sogno non si avvera per magia” | FOTO

Prosegue la preparazione della Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore. Con l’arrivo di mister Sarri, il lavoro del reparto difensivo, soprattutto, ha avuto un cambio radicale, già a partire dal modulo. Dopo cinque anni di difesa a tre, da questa stagione si partirà con quattro difensori. Luiz Felipe sta lavorando al massimo sotto gli ordini dell’allenatore toscano. Attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, il brasiliano ha tenuto alta la concentrazione, determinato a lavorare per i colori biancocelesti: “Un sogno non si avvera per magia, ha bisogno di sudore, determinazione e duro lavoro!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

