AURONZO2021 – Domani la ripresa degli allenamenti: doppia seduta in vista del Padova

Questo pomeriggio il tecnico Maurizio Sarri ha concesso ai suoi il riposo dopo l’allenamento mattutino. Da domani si riparte con doppia seduta per preparare l’amichevole di martedì con il Padova. Prima fase di ritiro che sta arrivando a conclusione. Concentrazione e forma fisica non devono venire meno. Domani tutti in campo alle 10:30 e poi nuovamente alle 17:45.

