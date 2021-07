CALCIOMERCATO | Dalla Spagna: “La Lazio punta Rafinha”

La Lazio ancora alla ricerca di esterni offensivi da regalare al mister Maurizio Sarri. Dopo l’arrivo di Felipe Anderson, il tecnico toscano necessita ancora di un altro innesto offensivo, se non due. Tanti i nomi che circolano in orbita biancoceleste, uno su tutti quelli di Rafinha. Il giocatore è stato spesso accostato alla Lazio già in passato, ed ora risulterebbe un innesto mirato per l’attacco. Secondo quanti riportato dai quotidiani spagnoli As e Mundo Deportivo, il brasiliano sarebbe nel mirino della Società Capitolina. Oramai ai titoli di cosa con il Paris Saint Germain, Igli Tare starebbe pensando di portarlo alla corte di Sarri, per la cifra di circa 10 milioni di euro.

